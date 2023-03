Come Spalletti ha Raddoppiato il Valore del Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Acqua e champagne C’è qualcosa di speciale nell’aria quando si parla di Napoli! E’ Come se tutto ciò che si tocca diventasse oro! Cento, se non mille volte meglio di qualsiasi altra cosa! L’attimo fuggente non esiste da queste parti, e se proprio bisogna andare di citazioni sembra più corretto un intramontabile: panta rei. Tutto scorre, compreso il Valore della rosa del Napoli. E cresce a dismisura, partita dopo partita: bravissimi i giocatori, straordinario Spalletti. Uno che dopo una stagione del genere potrebbe teoricamente sbarcare a Wall Street con la tuta d’allenatore e la cravatta: il signor Luciano ha storicamente migliorato tutti i suoi allievi, ma questa volta s’è davvero superato. Tremendamente. I parametri iniziali – orientativi considerando che a fare il prezzo è sempre il club e dunque ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023) Acqua e champagne C’è qualcosa di speciale nell’aria quando si parla di! E’se tutto ciò che si tocca diventasse oro! Cento, se non mille volte meglio di qualsiasi altra cosa! L’attimo fuggente non esiste da queste parti, e se proprio bisogna andare di citazioni sembra più corretto un intramontabile: panta rei. Tutto scorre, compreso ildella rosa del. E cresce a dismisura, partita dopo partita: bravissimi i giocatori, straordinario. Uno che dopo una stagione del genere potrebbe teoricamente sbarcare a Wall Street con la tuta d’allenatore e la cravatta: il signor Luciano ha storicamente migliorato tutti i suoi allievi, ma questa volta s’è davvero superato. Tremendamente. I parametri iniziali – orientativi considerando che a fare il prezzo è sempre il club e dunque ...

sscnapoli : ?? #Spalletti "@Eintracht squadra forte che sa come stare in campo. Sappiamo di avere delle potenzialità così come i…

Osimhen: 'Vogliamo vincere Scudetto e Champions, daremo la vita per riuscirci, siamo convinti di essere for…