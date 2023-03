Come Sono Nati i Grandi Uomini che hanno Costruito il Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Napoli – Era una giornata di estate, un momento di svolta per il Napoli: un attimo prima del ritiro di Dimaro e un attimo dopo l’esplosione della rabbia di un popolo deluso dai dubbi e dalle partenze. Insigne, Ghoulam e Ospina erano già nel passato, Koulibaly sarebbe diventato parte del passato due settimane più tardi e con Mertens erano volati solo scontri via mail. Il caos: e lui, Cristiano Giuntoli, era al mare. Bagno Teresita, Viareggio, il solito: il telefono che squilla, il direttore sportivo che dice di essere un po’ occupato e l’uomo dei bomboloni alla crema che urla e lo tradisce. «Beh, mi sto rilassando un po’». Nel pieno della rivoluzione? «C’è una calma, siamo così sereni: non faccio nulla, credetemi. La squadra è a posto così». La confusione, in effetti, era soltanto apparente: il Napoli aveva riscattato Anguissa, preso ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023)– Era una giornata di estate, un momento di svolta per il: un attimo prima del ritiro di Dimaro e un attimo dopo l’esplosione della rabbia di un popolo deluso dai dubbi e dalle partenze. Insigne, Ghoulam e Ospina erano già nel passato, Koulibaly sarebbe diventato parte del passato due settimane più tardi e con Mertens erano volati solo scontri via mail. Il caos: e lui, Cristiano Giuntoli, era al mare. Bagno Teresita, Viareggio, il solito: il telefono che squilla, il direttore sportivo che dice di essere un po’ occupato e l’uomo dei bomboloni alla crema che urla e lo tradisce. «Beh, mi sto rilassando un po’». Nel pieno della rivoluzione? «C’è una calma, siamo così sereni: non faccio nulla, credetemi. La squadra è a posto così». La confusione, in effetti, era soltanto apparente: ilaveva riscattato Anguissa, preso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli Non sono affari tuoi come vogliamo festeggiare - lauraboldrini : Durante la mia visita a #Crotone molti si sono chiesti se e come i naufraghi potevano essere salvati, se ci sono st… - tvboy : 67 vite di cui 15 di bambini potevano essere salvate. Salvare vite in mare non può essere una scelta ma è un nostro… - carella72 : RT @Sabrina04925854: Quando lo stato si prostituisce i risultati sono questi! Bio laboratori come quelli di Wuhan ad alto rischio a Trieste… - DajeRoma70 : @federicavioli @stanzaselvaggia Io per andare a vivere all’estero ho preso un aereo, ho dovuto trovare una casa, ho… -