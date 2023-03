Com'è Mixed by Erry, il film sul pirata di musicassette che negli anni '80 ha stravolto la discografia (Di giovedì 2 marzo 2023) Mixed by Erry, una storia incredibile di cui qualcuno avrò già sentito parlare, soprattutto nel Sud Italia. Racconta di un certo Enrico, alias Erry, con la passione per la musica che negli anni ’80, insieme ai due fratelli, divenne il più grande pirata di musicassette nella storia d’Italia. Qualcuno ricorderà le sue compilation “Mixed by Erry”. Per darvi un’idea del fenomeno: i fratelli Frattasio hanno duplicato circa 180 milioni di musicassette. La loro storia viene raccontata da Sydney Sibilia nel suo nuovo film Mixed by Erry, nelle sale dal 2 marzo. Il regista di Smetto quando voglio si affranca dalla realtà, come aveva fatto nel precedente L’incredibile storia ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 2 marzo 2023)by, una storia incredibile di cui qualcuno avrò già sentito parlare, soprattutto nel Sud Italia. Racconta di un certo Enrico, alias, con la passione per la musica che’80, insieme ai due fratelli, divenne il più grandedinella storia d’Italia. Qualcuno ricorderà le sue compilation “by”. Per darvi un’idea del fenomeno: i fratelli Frattasio hanno duplicato circa 180 milioni di. La loro storia viene raccontata da Sydney Sibilia nel suo nuovoby, nelle sale dal 2 marzo. Il regista di Smetto quando voglio si affranca dalla realtà, come aveva fatto nel precedente L’incredibile storia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarikaSurace : 'Ma com'è che tien' 'a cassett' 'e Sanremo? Quello è iniziato ieri!' Che bel film che è Mixed by Erry, le cassette… - blogsicilia : #notizie #sicilia 'Mixed by Erry', al cinema il nuovo film di Sydney Sibilia - - felicecatozzi : Da oggi al Cinema 'Mixed By Erry', l'avvincente storia di tre fratelli e la loro avventura musicale che fece tremar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - “Zero - mixed by Erry”, il nuovo singolo di Andre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - “Zero - mixed by Erry”, il nuovo singolo di Andre -

Mixed by Erry, una storia di pirateria di CD e musicassette | Giornalettismo Giornalettismo Il testo e il significato di ‘O dj (Don’t give up), la canzone di Liberato nel film Mixed by Erry Il testo e il significato di ‘O dj (Don’t give up), la nuova canzone di Liberato contenuta nella colonna sonora del film Mixed By Erry di ... Mixed By Erry | Sydney Sibilia, tre fratelli e la nostalgia di un sogno a tutto volume ROMA – Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale, tra miliardi di lire e canzoni di Sanremo. Nel magico capoluogo campano degli anni Otta ... Il testo e il significato di ‘O dj (Don’t give up), la nuova canzone di Liberato contenuta nella colonna sonora del film Mixed By Erry di ...ROMA – Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale, tra miliardi di lire e canzoni di Sanremo. Nel magico capoluogo campano degli anni Otta ...