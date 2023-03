Colpaccio Juve ? | due bianconeri per Hojlund ?

(Di giovedì 2 marzo 2023) Lantus è già sulle tracce di: le possibili pedine per convincere l’Atalanta a cedere il suo gioiello. Tutti i dettagli Tutti pazzi per, una delle grandi scoperte… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oscarvalle1984 : RT @JuventusUn: Scambio più soldi: la #Juve fa il colpaccio grazie a #Zakaria! LO SCAMBIO ? - JuventusUn : Scambio più soldi: la #Juve fa il colpaccio grazie a #Zakaria! LO SCAMBIO ? - Umbe_juve94 : Se davvero la Juve cederà Vlahovic, spero che andrà a prendere subito Hojlund.. mamma mia quanto è forte sto ragazz… - il_Finnico : Abbiamo sfiorato il colpaccio mannaggia mannaggia Arbitro Lecce-Sassuolo => Baroni All Lecce => Baroni All Sas… -

Il Sassuolo piazza ilvincendo 0 - 1 in casa del Lecce. Al Via del Mare la gara è chiusa e molto equilibrata. In avvio meglio i padroni di casa che sembrano avere più gamba con le occasioni ...Nuovo boccone amaro per la Juventus, gli Spurs hanno bisogno di sistemare la difesa e piombano su un obiettivo bianconero. L'atteso giorno del derby è arrivato. La Juventus stasera scenderà in campo ......Allegri centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e senza la penalizzazione la... che aveva pregustato ildopo l'ottimo primo tempo della formazione granata: 'C'è grande ...

Colpaccio Juventus, arriva a giugno dal Milan: che scippo Tennis Press

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-98b07ade-c28b-fc0f-9a71-4b6b83906b ...Calciomercato Roma, le ultime sulle mosse di Tiago Pinto per puntellare lo scacchiere tattico a disposizione di José Mourinho. Intreccio con la Juventus. Acquisti mirati, capaci di innalzare il tasso ...