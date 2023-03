Collezione LG Oled 2023: finalmente arriva in Italia (Di giovedì 2 marzo 2023) Nell’anno del decimo anniversario, LG annuncia la Collezione TV Oled 2023 composta dai nuovi modelli della serie C3, G3, Z3 e B3 I nuovi TV Oled sono ispirati alla vision “Sync to You, Open to All“che sottolinea la volontà di offrire un’esperienza versatile e personalizzabile in base a preferenze e abitudini di utilizzo di tutti i componenti della famiglia che utilizzano il TV. La nuova Collezione 2023 dei TV Oled – composta dai nuovi modelli delle serie C3, G3, Z3 e B3 – sarà disponibile su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo nel corso delle prossime settimane. Tecnologia Oled EVO Collezione LG Oled 2023 L’evoluzione Oled di LG, colosso della Corea del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 2 marzo 2023) Nell’anno del decimo anniversario, LG annuncia laTVcomposta dai nuovi modelli della serie C3, G3, Z3 e B3 I nuovi TVsono ispirati alla vision “Sync to You, Open to All“che sottolinea la volontà di offrire un’esperienza versatile e personalizzabile in base a preferenze e abitudini di utilizzo di tutti i componenti della famiglia che utilizzano il TV. La nuovadei TV– composta dai nuovi modelli delle serie C3, G3, Z3 e B3 – sarà disponibile su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo nel corso delle prossime settimane. TecnologiaEVOLGL’evoluzionedi LG, colosso della Corea del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Collezione #LG Oled 2023: finalmente arriva in Italia #CollezioneLGOled #tuttotek - infoitscienza : LG lancia la nuova collezione di TV OLED - Nextplayer_it : LA COLLEZIONE 2023 DEI TV LG OLED ARRIVA IN ITALIA - Agenparl : LA COLLEZIONE 2023 DEI TV #Lg OLED ARRIVA IN ITALIA - -