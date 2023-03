Collaboratore scolastico preso a pugni da un gruppo di ragazzi, le immagini. I sindacati: “Ora basta” (Di giovedì 2 marzo 2023) Troppi episodi di violenza nei confronti del personale scolastico, i sindacati di Modena entrano in agitazione dopo che un Collaboratore è stato picchiato. Questa mattina il branco ha colpito in un istituto superiore, un video divulgato dalla Gazzetta di Modena non lascia dubbi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Troppi episodi di violenza nei confronti del personale, idi Modena entrano in agitazione dopo che unè stato picchiato. Questa mattina il branco ha colpito in un istituto superiore, un video divulgato dalla Gazzetta di Modena non lascia dubbi. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donatotesta : RT @orizzontescuola: Collaboratore scolastico colpito da un pugno, sindacali “ora basta” - orizzontescuola : Collaboratore scolastico colpito da un pugno, sindacali “ora basta” - mat83teo : @vorrei_ma No sono un collaboratore scolastico - im_francescoo : da marzo giuro che mi metto sotto a studiare giorno e notte per fare in modo quel giorno degli esami di far rimaner… - aletenacio : RT @Misurelli77: @giubileif Sai cosa è surreale? La chiamata alla censura di un dirigente scolastico da parte di un collaboratore del gover… -