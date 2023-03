Collaboratore scolastico preso a pugni da studenti, sindacati: “ora basta” (Di giovedì 2 marzo 2023) Troppi episodi di violenza nei confronti del personale scolastico, i sindacati di Modena entrano in agitazione dopo che un Collaboratore è stato picchiato. Questa mattina uno o più studenti, fatti da accertare, hanno, infatti, aggredito un Collaboratore colpendolo a pugni in un istituto superiore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Troppi episodi di violenza nei confronti del personale, idi Modena entrano in agitazione dopo che unè stato picchiato. Questa mattina uno o più, fatti da accertare, hanno, infatti, aggredito uncolpendolo ain un istituto superiore. L'articolo .

