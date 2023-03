Codice Fantasma | Pendragon Game Studio annuncia l’edizione italiana di Phantom Ink

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023)è lieta dire la localizzazione diInk di Resonym, gioco che nella versioneprende il nome diè un partyda 4 giocatori in su, a squadre, di associazione e decifrazione di parole: i medium tentano di indovinare l’oggetto segreto che ilcerca di comunicare, prima che ciriesca l’altra squadra. In ogni partita del, c’è una singola parola che i fantasmi di ciascuna delle due squadre cercheranno di far indovinare ai propri medium.Questi porranno domande tramite delle carte, di modo che la squadra avversaria non veda la domanda ma solamente la ...