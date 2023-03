Cocciaretto-Maria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Tatjana Maria negli ottavi di finale del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. La marchigiana torna in campo dopo il primo turno portato a casa in due set contro la lucky loser spagnola Marina Bassols. Adesso lo scontro con la veterana tedesca, che all’esordio nella manifestazione sudamericana ha lasciato appena un game alla romagnola Lucia Bronzetti. Cocciaretto partirà leggermente secondo le quote dei bookmakers. Con la teutonica, semifinalista in carica di Wimbledon, non ci sono precedenti all’attivo da registrare. In palio per la vincitrice c’è un quarto di finale contro una tra la belga Elise Mertens, testa di serie numero quattro, oppure la qualificata rumena Elena Gabriela Ruse, che al primo turno ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Elisabettase la vedrà contro Tatjananegli ottavi di finale del WTA 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. La marchigiana torna in campo dopo il primo turno portato a casa in due set contro la lucky loser spagnola Marina Bassols. Adesso lo scontro con la veterana tedesca, che all’esordio nella manifestazione sudamericana ha lasciato appena un game alla romagnola Lucia Bronzetti.partirà leggermente secondo le quote dei bookmakers. Con la teutonica, semifinalista in carica di Wimbledon, non ci sono precedenti all’attivo da registrare. In palio per la vincitrice c’è un quarto di finale contro una tra la belga Elise Mertens, testa di serie numero quattro, oppure la qualificata rumena Elena Gabriela Ruse, che al primo turno ha ...

