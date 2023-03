CNA Lombardia incontra il ministro delle Imprese e del Made in Italy

Leggi su newsagent

(Di giovedì 2 marzo 2023) na delegazione di CNAhato insieme ai vertici nazionali di CNA ile delinAdolfo Urso. Sul tavolo di Piazza Armellini a Roma, sede nazionale della CNA, tutti i principali dossier di breve, medio e lungo periodo di maggiore interesse per Pmi e artigiani. Continua naturalmente il pressing sul disincaglio dei crediti fiscali maturati sul Superbonus, come afferma il presidente di CNAGiovanni Bozzini: “In particolare ci stiamo concentrando sul messaggio che vorremmo che il Governo desse agli istituti di credito: auspichiamo spirito di sistema e collaborazione perché dalle analisi che abbiamo visto pare decisamente che gli spazi fiscali ci siano per smaltire il volume degli incagli.” Il ...