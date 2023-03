Clochard morti a Roma, nuovo senzatetto trovato privo di vita nel quartiere Prati (Di giovedì 2 marzo 2023) . C’è mistero attorno alla morte del senza fissa dimora, trovato abbandonato in mezzo ai secchioni di via Ottaviano. Le tracce di sangue nei pressi della panchina dove dormiva, oltre che davanti ai secchioni, fanno temere un pestaggio ai suoi danni che gli è stato fatale. Prima del ritrovamento del cadavere, l’uomo non si era mai visto nel quadrante di Prati. Clochard morti a Roma: un nuovo cadavere a via Ottaviano A segnalare la morte del poveretto, sono stati tre senza fissa dimora nella mattinata. Andando a rovistare nei cassonetti di via Ottaviano per trovare mangiare oppure oggetti da rivendere per pochi spiccioli, hanno fatto l’amara scoperta nei pressi di un secchione. Subito hanno chiamato i soccorsi, con i paramedici del 118 che, accorsi al capezzale dell’uomo e dopo varie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) . C’è mistero attorno alla morte del senza fissa dimora,abbandonato in mezzo ai secchioni di via Ottaviano. Le tracce di sangue nei pressi della panchina dove dormiva, oltre che davanti ai secchioni, fanno temere un pestaggio ai suoi danni che gli è stato fatale. Prima del ritrovamento del cadavere, l’uomo non si era mai visto nel quadrante di: uncadavere a via Ottaviano A segnalare la morte del poveretto, sono stati tre senza fissa dimora nella mattinata. Andando a rovistare nei cassonetti di via Ottaviano per trovare mangiare oppure oggetti da rivendere per pochi spiccioli, hanno fatto l’amara scoperta nei pressi di un secchione. Subito hanno chiamato i soccorsi, con i paramedici del 118 che, accorsi al capezzale dell’uomo e dopo varie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Clochard morti a Roma, nuovo senzatetto trovato privo di vita nel quartiere Prati - emilio05714955 : RT @Antonio13869142: Sono quasi 100mila i #senza_fissa_dimora i cosiddetti #clochard in #Italia. Solo nel 2022, sono morti 393. Si può pr… - _fiorucci : RT @Antonio13869142: Sono quasi 100mila i #senza_fissa_dimora i cosiddetti #clochard in #Italia. Solo nel 2022, sono morti 393. Si può pr… - fjadanza : RT @Antonio13869142: Sono quasi 100mila i #senza_fissa_dimora i cosiddetti #clochard in #Italia. Solo nel 2022, sono morti 393. Si può pr… - maurizcont : RT @Antonio13869142: Sono quasi 100mila i #senza_fissa_dimora i cosiddetti #clochard in #Italia. Solo nel 2022, sono morti 393. Si può pr… -