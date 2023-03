Clizia Incorvaia mostra il tatuaggio ritratto dei figli: “Eternamente con me” (Di giovedì 2 marzo 2023) Un tatuaggio è per sempre (salvo un eventuale intervento da un dermatologo per rimuoverlo), proprio per questo quando si decide di farne uno ha spesso un significato particolare. Questo è quanto fatto da Clizia Incorvaia, che ha voluto imprimere sulla sua pelle un disegno dedicato ai suoi bambini, Nina e Gabriele. L’influencer lo ha voluto mostrare ai suoi follower su Instagram, accompagnando lo scatto con una scritta breve ma significativa, “Eternamente con me“. Ora ha scelto di rappresentare i piccoli in stile cartoon, che si trovano nella parte interna del suo braccio. La bambina ha i capelli lunghi, una gonna a pois e tiene tra le mani un mazzo di fiori, mentre il bambino ha un piccolo palloncino a forma di cuore. Nel suo post su Instagram l’ex concorrente del Gf Vip ha voluto ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 2 marzo 2023) Unè per sempre (salvo un eventuale intervento da un dermatologo per rimuoverlo), proprio per questo quando si decide di farne uno ha spesso un significato particolare. Questo è quanto fatto da, che ha voluto imprimere sulla sua pelle un disegno dedicato ai suoi bambini, Nina e Gabriele. L’influencer lo ha volutore ai suoi follower su Instagram, accompagnando lo scatto con una scritta breve ma significativa, “con me“. Ora ha scelto di rappresentare i piccoli in stile cartoon, che si trovano nella parte interna del suo braccio. La bambina ha i capelli lunghi, una gonna a pois e tiene tra le mani un mazzo di fiori, mentre il bambino ha un piccolo palloncino a forma di cuore. Nel suo post su Instagram l’ex concorrente del Gf Vip ha voluto ...

