Clizia Incorvaia confessa ai fan: "L'ho fatto davvero!", il gesto inaspettato (Di giovedì 2 marzo 2023) Clizia Incorvaia dopo esser stata con il suo Paolo Ciavarro a Verissimo da Silvia Toffanin compie un gesto estremo Da pochissimo hanno partecipato alla trasmissione di Silvia Toffanin in cui hanno parlato del loro amore e del primo compleanno di Gabriele. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno creato la loro famiglia dopo un inizio molto turbolento. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e dopo l'espulsione di Clizia, sono stati separati per tantissimo tempo. Le emozioni provate nella casa, hanno dato ad entrambi la forza di aspettare. Ad oggi Clizia dichiara che ha sempre avuto il sogno di trovare la sua anima gemella e conferma che Paolo è un'anima molto affine alla sua. Nel dichiararlo a Silvia scoppia a piangere, ma ammette che si trattano di ...

