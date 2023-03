Clima, Meloni: serve impegno di tutti per evitare disastro (Di giovedì 2 marzo 2023) "La transizione energetica è un elemento chiave per la lotta al cambiamento Climatico, cui tutti dobbiamo contribuire, con differenti compiti e responsabilità, tenendo presenti le reponsabilità verso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "La transizione energetica è un elemento chiave per la lotta al cambiamentotico, cuidobbiamo contribuire, con differenti compiti e responsabilità, tenendo presenti le reponsabilità verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demagistris : Come mai Giorgia #Meloni non dice nulla sull’aggressione violenta e fascista agli studenti di Firenze? Il clima nel… - RenzoCianchetti : RT @Giovanniscegli: Leggo che gli scienziati hanno scritto alla Meloni che l’emergenza clima è infondata. La perdita di tempo è doppia in q… - gahanist1 : altra perla dei due qui sopra: non è opportuno fare manifestazioni antifasciste dopo i fatti di firenze perché potr… - elide_muccioli : @elio_vito Meloni è in India. A Crotone c'è andato Piantedosi. Meloni deve allacciare rapporti all'estero dove è ap… - Giovanniscegli : Leggo che gli scienziati hanno scritto alla Meloni che l’emergenza clima è infondata. La perdita di tempo è doppia… -