Claudio Baglioni e Fabio Fazio di nuovo insieme a Che Tempo che Fa

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 2 marzo 2023) Domenica 5 Marzo, come sempre, andrà in onda una nuova puntata di CheChe Fa, con. L’appuntamento verrà trasmesso su Rai 3, a partire dalle 20.00. Il presentatore avrà modo di interagire con ospiti di grande spessore. Tra questi ne spiccherà uno in particolare. Stiamo parlando di. Non è la prima volta che i due partecipano allo stesso programma televisivo. Gli spettatori ricorderanno bene Anima Mia, lo show del 1997. In quel caso, erano entrambi a vestire i panni di conduttore. Potrebbe essere molto divertente assistere al ritorno di questa coppia televisiva. Forse, i due avranno modo anche di parlare del concerto del cantante tenutosi, sabato scorso, al Teatro Sociale di Biella., infatti, era presente all’evento. Sul ...