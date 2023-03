Classifica Coppa del Mondo biathlon 2022-2023: Johannes Boe dominatore assoluto (Di giovedì 2 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon GENERALE 1. Johannes Boe (Norvegia) 1.229 2. Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 920 3. Vetle Sjaasta Christiansen (Norvegia) 648 4. Tarjei Boe (Norvegia) 523 5. Quentin Fillon Maillet (Francia) 510 6. Martin Ponsiluoma (Svezia) 507 7. Benedikt Doll (Germania) 484 8. Johannes Dale (Norvegia) 479 9. Roman Rees (Germania) 478 10. Fabien Claude (Francia) 454 Classifica Coppa DEL Mondo biathlon SPRINT 1 BOE Johannes Thingnes NOR 540 2 LAEGREID Sturla Holm NOR 330 3 PONSILUOMA Martin SWE 253 4 BOE Tarjei NOR 229 5 DOLL Benedikt GER 225 6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 223 7 REES Roman GER 203 8 JACQUELIN Emilien FRA 188 9 FILLON MAILLET Quentin FRA 177 10 DALE ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023)DELGENERALE 1.Boe (Norvegia) 1.229 2. Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 920 3. Vetle Sjaasta Christiansen (Norvegia) 648 4. Tarjei Boe (Norvegia) 523 5. Quentin Fillon Maillet (Francia) 510 6. Martin Ponsiluoma (Svezia) 507 7. Benedikt Doll (Germania) 484 8.Dale (Norvegia) 479 9. Roman Rees (Germania) 478 10. Fabien Claude (Francia) 454DELSPRINT 1 BOEThingnes NOR 540 2 LAEGREID Sturla Holm NOR 330 3 PONSILUOMA Martin SWE 253 4 BOE Tarjei NOR 229 5 DOLL Benedikt GER 225 6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 223 7 REES Roman GER 203 8 JACQUELIN Emilien FRA 188 9 FILLON MAILLET Quentin FRA 177 10 DALE ...

