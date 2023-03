Classifica ATP, Matteo Berrettini può tornare in top20 se batte Rune. Le proiezioni del ranking ad Acapulco (Di giovedì 2 marzo 2023) Nella notte italiana di oggi Matteo Berrettini è approdato ai quarti di finale nel tabellone di Acapulco: l’azzurro ha così incamerato ulteriori 45 punti (per complessivi 90 dall’inizio del torneo) per il ranking ATP. Scavalcato il croato Marin Cilic, l’azzurro ha sorpassato anche l’australiano Alex De Minaur, impegnato nella prossima notte italiana sempre ad Acapulco. Berrettini, che lo scorso 27 febbraio si trovava a quota 1690, al 24° posto, ora è virtualmente 22° con 1780 punti. battendo il danese Holger Rune si porterebbe a quota 1870, al 19° posto virtuale, e soprattutto scavalcherebbe Lorenzo Musetti, tornando il numero 2 d’Italia. La vittoria in semifinale poi lo farebbe salire a 1990 punti, scalando un’ulteriore posizione e portandolo così al ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Nella notte italiana di oggiè approdato ai quarti di finale nel tabellone di: l’azzurro ha così incamerato ulteriori 45 punti (per complessivi 90 dall’inizio del torneo) per ilATP. Scavalcato il croato Marin Cilic, l’azzurro ha sorpassato anche l’australiano Alex De Minaur, impegnato nella prossima notte italiana sempre ad, che lo scorso 27 febbraio si trovava a quota 1690, al 24° posto, ora è virtualmente 22° con 1780 punti.ndo il danese Holgersi porterebbe a quota 1870, al 19° posto virtuale, e soprattutto scavalcherebbe Lorenzo Musetti, tornando il numero 2 d’Italia. La vittoria in semifinale poi lo farebbe salire a 1990 punti, scalando un’ulteriore posizione e portandolo così al ...

