Clan Mallardo | restituita l’abitazione a Giuseppe Ciccarelli

La IV Sezione della Corte d'Appello di Napoli nella qualità di giudice dell'esecuzione, su istanza dell'Avvocato Marco Sepe, ha provveduto a restituire la propria abitazione a Giuseppe Ciccarelli, ritenuto, nell'operazione Big Sick, reggente della zona di Lago Patria per conto del Clan Mallardo. Giugliano, restituita l'abitazione a Giuseppe Ciccarelli Si è trattato di un iter

