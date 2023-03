Clan Mallardo, estorsione a un carabiniere: assolto Armanduccio “29” (Di giovedì 2 marzo 2023) assolto con sentenza di non doversi a procedere. Armando Palma, giuglianese di 51 anni, già condannato in passato per associazione di stampo mafioso, era stato arrestato lo scorso agosto perché accusato di aver commesso un’estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un carabiniere. Dopo un mese era stato scarcerato per annullamento dell’ordinanza di custodia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 2 marzo 2023)con sentenza di non doversi a procedere. Armando Palma, giuglianese di 51 anni, già condannato in passato per associazione di stampo mafioso, era stato arrestato lo scorso agosto perché accusato di aver commesso un’aggravata dal metodo mafioso ai danni di un. Dopo un mese era stato scarcerato per annullamento dell’ordinanza di custodia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

