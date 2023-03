Civitavecchia Minacce e violenze per un debito non saldato | arrestato spacciatore

(Di giovedì 2 marzo 2023)– Erosione, spaccio di droga, tentata rapina. Sarebbero questi i reati per cui due persone, un uomo ed una donna, sono state arrestate nelle scorse ore a. Secondo quanto emerso dalle indagini al vaglio degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di via della Vittoria, la vicenda che vede protagonista l’uomo avrebbe inizio alla fine dello scorso anno, quando avrebbe venduto hashish, marijuana e cocaina ad un cliente per un valore di circa 2500 euro. Il “cliente” non avrebbesubito ile per questo avrebbe subitovolte ad ottenere il denaro che, in pochi giorni, sarebbe arrivato a 9000 euro. Le indagini hanno portato a raccogliere una serie di elementi che hanno permesso alla Procura stessa di chiedere ed ottenere dal ...

...si svolge presso il Centro di Simulazione e Validazione dell'Esercito (CESIVA) di, ... di difesa da contaminazione chimica, biologica, radiologica o nucleare e di contrasto alle...Il "cliente" non avrebbe saldato subito il debito e per questo avrebbe subito violenze e... presso il bar dell'ospedale San Paolo, gli agenti del commissariatoche svolgono il ...Il cliente non avrebbe saldato subito il debito e per questo avrebbe subito violenze e... presso il bar dell'ospedale San Paolo, gli agenti del commissariatoche svolgono il ...

Civitavecchia. 2 arresti nella stessa giornata Questure sul web

Gli agenti mettono ai domiciliari anche un giocane per estorsione Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di via della Vittoria, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura ...Aveva contratto un debito per droga che gli è costato letteralmente caro. Minacciato e costretto a subire violenze, il pusher – un ragazzo di 25anni – era disposto a tutto per di ottenere il proprio d ...