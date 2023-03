Civitavecchia, appena uscita dal carcere entra in un bar e tenta di rapinarlo: arrestata (di nuovo) (Di giovedì 2 marzo 2023) Vicenda “singolare” quella accaduta nelle scorse a Civitavecchia dove una donna è stata arrestata a distanza di poche ore…dalla sua scarcerazione. Protagonista una giovane ragazza di soli 25 anni che, evidentemente, “ansiosa” di tornare nell’Istituto Penitenziario dal quale era appena uscita, ha pensato bene di provare a rapinare un Bar. Afferrato infatti uno sgabello la 25enne avrebbe intimato al titolare di consegnargli il denaro ma, non ottenendo quanto sperato, ha poi messo a soqquadro il locale. Ma andiamo con ordine. Tragedia al porto di Civitavecchia: operaio travolto e ucciso da un container, aveva 29 anni (ilcorrieredellacitta.com) Donna arrestata a Civitavecchia poche ore dopo la sua scarcerazione La Polizia di Stato, da quanto si apprende, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Vicenda “singolare” quella accaduta nelle scorse adove una donna è stataa distanza di poche ore…dalla sua scarcerazione. Protagonista una giovane ragazza di soli 25 anni che, evidentemente, “ansiosa” di tornare nell’Istituto Penitenziario dal quale era, ha pensato bene di provare a rapinare un Bar. Afferrato infatti uno sgabello la 25enne avrebbe intimato al titolare di consegnargli il denaro ma, non ottenendo quanto sperato, ha poi messo a soqquadro il locale. Ma andiamo con ordine. Tragedia al porto di: operaio travolto e ucciso da un container, aveva 29 anni (ilcorrieredellacitta.com) Donnapoche ore dopo la sua scarcerazione La Polizia di Stato, da quanto si apprende, è ...

