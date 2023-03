Citadel: i Fratelli Russo rinviano l'uscita del trailer della serie dopo l'incidente ferroviario in Grecia (Di giovedì 2 marzo 2023) I Fratelli Russo hanno rinviato il lancio del trailer di Citadel, serie targata Prime Video con Richard Madden e Priyanka Chopra, per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario occorso in Grecia che ha causato 46 morti. I Fratelli Russo, produttori dell'epica serie Prime Video Citadel, hanno rinviato il lancio del trailer dello show con Richard Madden e Priyanka Chopra per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario occorso in Grecia la note scorsa che ha causato, finora, 46 morti. Il trailer di Citadel, anticipato da un breve teaser, sarebbe dovuto uscire ieri, ma come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) Ihanno rinviato il lancio delditargata Prime Video con Richard Madden e Priyanka Chopra, per rispetto alle vittime dell'occorso inche ha causato 46 morti. I, produttori dell'epicaPrime Video, hanno rinviato il lancio deldello show con Richard Madden e Priyanka Chopra per rispetto alle vittime dell'occorso inla note scorsa che ha causato, finora, 46 morti. Ildi, anticipato da un breve teaser, sarebbe dovuto uscire ieri, ma come ...

