Ciclismo, Strade Bianche Donne 2023: analisi startlist e favorite (Di giovedì 2 marzo 2023) La stagione ciclistica femminile 2023 entra nel vivo con la Strade Bianche, il primo appuntamento di livello World Tour in Italia da disputarsi sabato 4 marzo. Come ogni anno saranno in tante le cicliste di gran livello che cercheranno di trionfare in quel di piazza del Campo a Siena, per cui c’è da aspettarsi un gran battaglia sulle colline toscane. Lo scorso anno si impose la belga Lotte Kopecky, che in stagione ha corso una sola volta alla Omloop Het Nieuwsblad e l’ha vinta, per cui giunge a Siena con il ruolo di favorita. Nel 2022 vinse anticipando la campionessa del mondo Annemiek van Vleuten, che a Siena ha vinto per due volte ed in sette partecipazioni ha sempre chiuso tra le prime 10, e nelle ultime quattro sempre tra le prime 4. Al terzo posto si era invece piazzata Ashleigh Moolman, che in questa corsa ha sempre ben figurato ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) La stagione ciclistica femminileentra nel vivo con la, il primo appuntamento di livello World Tour in Italia da disputarsi sabato 4 marzo. Come ogni anno saranno in tante le cicliste di gran livello che cercheranno di trionfare in quel di piazza del Campo a Siena, per cui c’è da aspettarsi un gran battaglia sulle colline toscane. Lo scorso anno si impose la belga Lotte Kopecky, che in stagione ha corso una sola volta alla Omloop Het Nieuwsblad e l’ha vinta, per cui giunge a Siena con il ruolo di favorita. Nel 2022 vinse anticipando la campionessa del mondo Annemiek van Vleuten, che a Siena ha vinto per due volte ed in sette partecipazioni ha sempre chiuso tra le prime 10, e nelle ultime quattro sempre tra le prime 4. Al terzo posto si era invece piazzata Ashleigh Moolman, che in questa corsa ha sempre ben figurato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Ciclismo - Strade Bianche Donne 2023: analisi startlist e favorite - zazoomblog : Ciclismo: niente Strade Bianche per la Longo Borghini e la Cavalli - #Ciclismo: #niente #Strade #Bianche - Gazzetta_it : Strade Bianche, Cavalli e Longo Borghini non saranno al via #ciclismo - montalcinonews : Tra due giorni torna la Strade Bianche e le grandi stelle del ciclismo passeranno da #Montalcino. C'è anche chi vi… - Nicola89144151 : Ciclismo: Strade Bianche (Rai 2 ed Eurosport 2) Sci Alpino: Discesa Libera F e Supergigante F (Rai 2 ed Eurosport… -