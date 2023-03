Ciclismo, Marta Cavalli salta la Strade Bianche 2023. Stop precauzionale per recuperare dalla caduta al Tour (Di giovedì 2 marzo 2023) Brutta notizia per gli appassionati di Ciclismo a meno di 48 ore dal via della Strade Bianche 2023, la prima classica primaverile in calendario. Marta Cavalli ha infatti deciso, in accordo con la squadra, di rinunciare alla corsa toscana e “di prendersi del tempo per recuperare pienamente dalle conseguenze fisiche della caduta nel corso della seconda tappa del Tour de France Femmes 2022“. La 24enne lombarda era già tornata a gareggiare lo scorso ottobre, mentre nel 2023 aveva debuttato all’UAE Tour per poi partecipare nell’ultimo weekend alla Omloop Het Nieuwsblad. Purtroppo sono emerse delle problematiche fisiche e psicologiche riconducibili al brutto incidente del Tour, che hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Brutta notizia per gli appassionati dia meno di 48 ore dal via della, la prima classica primaverile in calendario.ha infatti deciso, in accordo con la squadra, di rinunciare alla corsa toscana e “di prendersi del tempo perpienamente dalle conseguenze fisiche dellanel corso della seconda tappa delde France Femmes 2022“. La 24enne lombarda era già tornata a gareggiare lo scorso ottobre, mentre nelaveva debuttato all’UAEper poi partecipare nell’ultimo weekend alla Omloop Het Nieuwsblad. Purtroppo sono emerse delle problematiche fisiche e psicologiche riconducibili al brutto incidente del, che hanno ...

