Ci vediamo per un caffè: il libro che viaggia nel tempo (Di giovedì 2 marzo 2023) Toshikazu Kawaguchi dopo il successo del bestseller “Finché il caffè è caldo”, torna con “Ci vediamo per un caffè”: il libro che viaggia nel tempo. Le storie ambientate nella caffetteria più magica del Giappone, dove si può tornare nel passato. Una lettura spensierata ma allo stesso tempo ricca di emozioni, che fa commuovere e riflettere, grazie ai racconti di vita dei personaggi. Storie che narrano vicende reali, che toccano il cuore ma che sono magicamente simili al nostro presente, da cui possiamo ricavare sempre un’insegnamento. Per leggere questo libro “basta solo il cuore” e una bevanda calda, la stessa che nel racconto monitora il viaggio nel tempo di colui che siede al tavolo. Anime disperate che hanno perso qualcuno o che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Toshikazu Kawaguchi dopo il successo del bestseller “Finché ilè caldo”, torna con “Ciper un”: ilchenel. Le storie ambientate nella caffetteria più magica del Giappone, dove si può tornare nel passato. Una lettura spensierata ma allo stessoricca di emozioni, che fa commuovere e riflettere, grazie ai racconti di vita dei personaggi. Storie che narrano vicende reali, che toccano il cuore ma che sono magicamente simili al nostro presente, da cui possiamo ricavare sempre un’insegnamento. Per leggere questo“basta solo il cuore” e una bevanda calda, la stessa che nel racconto monitora il viaggio neldi colui che siede al tavolo. Anime disperate che hanno perso qualcuno o che ...

