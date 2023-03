Chiusura cinema Metropolitan | Sangiuliano convoca tavolo confronto

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa vicenda deldi Napoli è all’attenzione del Ministero della Cultura. La prossima settimana è statoto undi lavoro al Collegio Romano, con i gestori della struttura e Banca Intesa Sanpaolo, proprietaria dei locali. Saranno presenti il ministro Gennaro, il direttore generale ABAP, Luigi La Rocca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Consigliere del Ministro, Luciano Schifone. “Stiamo verificando il quadro normativo ma ladelrappresenterebbe una grave perdita per la città di Napoli e per la sua cultura. Peggio ancora se, come apprendiamo da notizie di stampa che auspichiamo essere infondate, la struttura corre il rischio di diventare un supermercato o una sala bingo. ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...