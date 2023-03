Chiusa l’inchiesta Covid a Bergamo

(Di giovedì 2 marzo 2023) A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia diche, tra febbraio e aprile 2020, ha martoriato la bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni precedenti, la Procura diha chiusosulla gestione pandemica nella prima ondata. La Procura diha chiusosulla gestione dell’emergenza. Venti gli indagati Il procuratore aggiunto diCristina Rota, con i pm Silvia Marchina e Paolo Mandurino, sotto la super visione del Procuratore Antonio Chiappani, hanno tirato le somme di una indagine con cui si è cercato di far luce e di individuare le responsabilità nella gestione della prima ondata pandemica, eventuali o meno. Per capire, in prima battuta, se quella tragedia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - petergomezblog : Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera.… - MediasetTgcom24 : Covid, chiusa a Bergamo l'inchiesta sulla gestione della prima ondata: 'Indagati anche Conte e Speranza' #covid… - lastrega_73 : RT @StaseraItalia: Bentornati a #StaseraItalia! ULTIM'ORA - Chiusa l'inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indaga… - Robdelirob : RT @StaseraItalia: Bentornati a #StaseraItalia! ULTIM'ORA - Chiusa l'inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indaga… -

Covid, Agostino Miozzo (Cts): 'Ora provo solo amarezza'sul Covid in Italia , la Procura di Bergamo per i ritardi nell'intervento dopo lo scoppio dei primi focolai ad Alzano e Nembro , ha iscritto nel registro degli indagati 20 persone , ...... tra febbraio e aprile 2020, ha straziato la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente, è stataper epidemia colposa con 19 indagati tra cui ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto (da Varesenoi.it) È statasulla gestione del Covid in provincia di Bergamo . Come riporta ANSA, tra i diciannove indagati ci sono'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ,'ex ministro della Salute ...