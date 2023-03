Chiellini e tanti altri: i giocatori laureati si fanno sempre più frequenti (Di giovedì 2 marzo 2023) Si fanno sempre più frequenti i calciatori che decidono di continuare gli studi fino alla laurea, con Chiellini che non è un caso isolato. Fino a qualche anno fa pensare a un calciatore in grado di potersi laureare sembrava davvero utopia, perché questo mestiere era visto in maniera davvero molto negativa dalla stragrande maggioranza della società. Fare lo sportivo voleva dire completamente rinunciare agli studi, con le battute sulla scarsa conoscenza cultura che si erano fatte sempre più frequenti, ma Giorgio Chiellini è stato uno di quelli che ha dimostrato di poter andare contro questi stereotipi, riuscendo a laurearsi nel 2017 in Economia e Commercio, prendendo anche la magistrale in Business Administration all’Università di Torino. LaPresseGiorgione nazionale però ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 marzo 2023) Sipiùi calciatori che decidono di continuare gli studi fino alla laurea, conche non è un caso isolato. Fino a qualche anno fa pensare a un calciatore in grado di potersi laureare sembrava davvero utopia, perché questo mestiere era visto in maniera davvero molto negativa dalla stragrande maggioranza della società. Fare lo sportivo voleva dire completamente rinunciare agli studi, con le battute sulla scarsa conoscenza cultura che si erano fattepiù, ma Giorgioè stato uno di quelli che ha dimostrato di poter andare contro questi stereotipi, riuscendo a laurearsi nel 2017 in Economia e Commercio, prendendo anche la magistrale in Business Administration all’Università di Torino. LaPresseGiorgione nazionale però ...

