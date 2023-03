"Chiarire sì, ma...". Piantedosi sotto assedio, Lollobrigida ammutolisce la Schlein (Di giovedì 2 marzo 2023) "Nessuno sfugge ai chiarimenti" e "i soggetti che investigano su questo tipo di processi daranno riscontro". Però "il tentativo eventuale di strumentalizzazioni su questi temi credo che sia da respingere perché non lo ritengo un atteggiamento utile e rispettoso". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole della neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein che ha chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno Piantedosi. "Non voglio commentare le azioni del nuovo segretario del Pd - ha spiegato Lollobrigida a margine della cerimonia del Dies Academicus 2022-23 della sede di Piacenza dell'università Cattolica -. Svolgono il loro ruolo e finché chiedono chiarimenti è legittimo. Il tentativo eventuale di strumentalizzazioni su questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) "Nessuno sfugge ai chiarimenti" e "i soggetti che investigano su questo tipo di processi daranno riscontro". Però "il tentativo eventuale di strumentalizzazioni su questi temi credo che sia da respingere perché non lo ritengo un atteggiamento utile e rispettoso". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole della neo segretaria del Partito democratico Ellyche ha chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno. "Non voglio commentare le azioni del nuovo segretario del Pd - ha spiegatoa margine della cerimonia del Dies Academicus 2022-23 della sede di Piacenza dell'università Cattolica -. Svolgono il loro ruolo e finché chiedono chiarimenti è legittimo. Il tentativo eventuale di strumentalizzazioni su questi ...

