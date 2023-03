Chiara Rabbi replica a Davide Donadei dopo il suo sfogo al GF Vip | il pentimento

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 2 marzo 2023) Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere,non ha preso molto bene le parole didurante l’ultima puntata del reality show. La sua reazione,mente, è stata vista anche dalla ragazza, la quale non ha esitato are. Mediante un commento al post di una sua L'articolo proviene da KontroKultura.