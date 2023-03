Chiara Nasti, la nuova vita da mamma e il messaggio al piccolo Thiago: "Ho molto meno tempo libero, ma mi rendi felice" (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiara Nasti è una nota influencer, diventata mamma del piccolo Thiago qualche mese fa. Vediamo insieme il suo ultimo messaggio al piccolo. Leggi su comingsoon (Di giovedì 2 marzo 2023)è una nota influencer, diventatadelqualche mese fa. Vediamo insieme il suo ultimoal

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Chiara Nasti, vita da mamma e dedica a Thiago: “Mi manca il tempo libero ma felice di averti” - SimoNoveOtto : @_magnopaolo_ sei come chiara nasti praticamente (come mentalità) - macho_morandi : Marco Nasti >>>> Chiara Nasti - chi_rum_bolo : @peppe_tti Doppietta di Chiara Nasti nel recupero - grumpybibi : mai capito perche chiara nasti non si chiami chiara nasty sui social -