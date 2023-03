Chiara Ferragni e Fedez | La paparazzata li inchioda: falsità gigantesche (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiara Ferragni e Fedez ci hanno presi in giro simulando una crisi di coppia? Ecco la verità sulla loro relazione. Per giorni il web ha pensato che la famiglia Ferragnez stesse attraversando una profonda crisi matrimoniale. Dopo il passionale bacio avvenuto sul palco di Sanremo tra Rosa Chemical e Fedez, Chiara Ferragni era apparsa molto infastidita. Da allora, si sono susseguiti giorni di silenzio, durante i quali i due non hanno postato foto che li ritraevano insieme. A questo sono aggiunti strani gesti di Fedez, che postava stories su Instagram per poi toglierle qualche secondo dopo. Nell’ultima scriveva “Tu la mia calamita, io la tua calamità”. Dopo giorni finalmente hanno rotto il silenzio e il pubblico ha la sensazione di essere stato preso in giro. ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 2 marzo 2023)ci hanno presi in giro simulando una crisi di coppia? Ecco la verità sulla loro relazione. Per giorni il web ha pensato che la famiglia Ferragnez stesse attraversando una profonda crisi matrimoniale. Dopo il passionale bacio avvenuto sul palco di Sanremo tra Rosa Chemical eera apparsa molto infastidita. Da allora, si sono susseguiti giorni di silenzio, durante i quali i due non hanno postato foto che li ritraevano insieme. A questo sono aggiunti strani gesti di, che postava stories su Instagram per poi toglierle qualche secondo dopo. Nell’ultima scriveva “Tu la mia calamita, io la tua calamità”. Dopo giorni finalmente hanno rotto il silenzio e il pubblico ha la sensazione di essere stato preso in giro. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - infoitcultura : Chiara Ferragni senza veli, alla sfilata con il seno in vista - infoitcultura : Chiara Ferragni, celebra il Free The Nipple alla sfilata Dior - TanyaGuaida : CHIARA FERRAGNI X GHD DUET STYLE - kiran_stories : Chiara Ferragni at Paris Fashion week 2023 -