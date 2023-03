Chi vincerà Masterchef 12? Sondaggi e pronostici sul vincitore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 marzo 2023) Se è presto per fare i bilanci di questa dodicesima edizione diItalia, non è presto per isu chi. E vi ricordiamo che qui, i, raramente si sono sbagliati. Sarà che dopo anni di Top e Flop ormai le dinamiche del cooking show più amato d’Italia ci sono chiarissime, sarà che c’abbiamo l’occhio allenato, sta di fatto che noi, ildi, l’abbiamo sempre azzeccato con un po’ di anticipo (o almeno, ci piace pensare così). Chi12? In realtà, c’è da dire che ogni puntata diè una sfida a sé, finale compresa: la storia di questo programma ci insegna che nessuno è salvo solo per la sua storia ma, come ha ribadito spesso Giorgio Locatelli, ogni cucinata è ...