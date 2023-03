Chi vincerà il Grande Fratello Vip? La classifica secondo gli scommettitori

Leggi su biccy

(Di giovedì 2 marzo 2023) Manca un mese alla fine deled è tempo di bilanci. Chila settima edizione del reality di Alfonso Signorini? Tenendo in considerazione i risultati dei televoti degli ultimi mesi è chiaro che i favoriti per la finalissima sono Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. Eppureglici sono almeno altri due nomi che potrebbero aggiudicarsi la vittoria. Stando ad una media tra le quote di Snai, Sisal, Euro Bet, Better e Gold Bet, il favorito è Edoardo Tavassi, subito dietro Nikita e Oriana, ma fuori dal podio ci sono anche Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria. Eppure proprio Donnamaria è ultimo in tutti i sondaggi on line sul televoto (eliminatorio) di stasera. Il volto di Forum infatti rischia di uscire dalla ...