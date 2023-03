“Chi vince, c’è il nome”. GF Vip 7, prima della finale spunta il podio: chi si aggiudica la vittoria (Di giovedì 2 marzo 2023) Chi vince il GF Vip 7? La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia alla conclusione. Quest’anno tanti i protagonisti nella casa più spiata d’Italia, alcuni dei quali resistono dal lontano 19 settembre 2022, data di inizio della trasmissione in onda il lunedì e il giovedì su Canale 5 ma in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Tante le dinamiche in questa edizione del GF Vip 7. La settima edizione si è aperta con il caso di bullismo su Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto punitivo per altri tre vipponi. Televoto che ha decretato l’uscita di scena di Giovanni Ciacci. Leggi anche: “Posso dirvi una cosa su Antonino e Ginevra”. GF Vip 7, Signorini non ha voglia di nasconderlo Chi vince il GF Vip 7? La classifica degli scommettitori Anche quest’anno l’amore è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiil GF Vip 7? La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia alla conclusione. Quest’anno tanti i protagonisti nella casa più spiata d’Italia, alcuni dei quali resistono dal lontano 19 settembre 2022, data di iniziotrasmissione in onda il lunedì e il giovedì su Canale 5 ma in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Tante le dinamiche in questa edizione del GF Vip 7. La settima edizione si è aperta con il caso di bullismo su Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto punitivo per altri tre vipponi. Televoto che ha decretato l’uscita di scena di Giovanni Ciacci. Leggi anche: “Posso dirvi una cosa su Antonino e Ginevra”. GF Vip 7, Signorini non ha voglia di nasconderlo Chiil GF Vip 7? La classifica degli scommettitori Anche quest’anno l’amore è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : A destra e a sinistra ci sono due leader che rischiano di estremizzare il confronto. Ma chi vince deve governare co… - RaiTre : 'Cresce la tensione tra Usa e Cina attorno a Taiwan, è la guerra dei chip e chi la vince comanderà nel futuro'… - santegidionews : In centinaia di città ci sono migliaia di persone che non si rassegnano alla guerra e manifestano x la pace. Noi ch… - andrea_ripamont : Questa sera finale d'andata della #CoppaItaliaSerieC tra Juve Next Gen e Vicenza (convocati Iling-Junior ?????????????? e… - MaraDallOglio : @femme3000 Madonna ma è stasera? Io sono indietro di 3, come faccio a non scoprire chi vince -