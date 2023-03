Chi è Rossana Luttazzi, la moglie di Lelio ospite a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 2 marzo 2023) nella puntata in onda il 2 marzo 2023? Rossana Luttazzi, il cui cognome da nubile è Moretti, è nata nel 1951 ed è stata la moglie dello showman Lelio Luttazzi. Rossana ha conosciuto Lelio Luttazzi nel 1976. La coppia ha avuto una figlia, di nome Donatella. “Io lavoravo a Il Giornale, ci siamo conosciuti a casa di un’amica giornalista, io ero molto più giovane di lui ma abbiamo deciso che saremmo stati insieme e lo siamo stati per 36 anni, ci siamo sposati ed è stata una favola – ha raccontato Rosanna durante un’intervista nel programma “S’è fatta notte” su Rai 1 -. Il nostro amore nacque un po’ per caso a questa cena da una mia collega, molto semplicemente devo dire”. Rossana Luttazzi, infaticabile custode della ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) nella puntata in onda il 2 marzo 2023?, il cui cognome da nubile è Moretti, è nata nel 1951 ed è stata ladello showmanha conosciutonel 1976. La coppia ha avuto una figlia, di nome Donatella. “Io lavoravo a Il Giornale, ci siamo conosciuti a casa di un’amica giornalista, io ero molto più giovane di lui ma abbiamo deciso che saremmo stati insieme e lo siamo stati per 36 anni, ci siamo sposati ed è stata una favola – ha raccontato Rosanna durante un’intervista nel programma “S’è fatta notte” su Rai 1 -. Il nostro amore nacque un po’ per caso a questa cena da una mia collega, molto semplicemente devo dire”., infaticabile custode della ...

