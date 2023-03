Chi è Rosa Rossa del Cantante Mascherato 4? Ipotesi e parole di un autore (Di giovedì 2 marzo 2023) Sta per tornare in prima serata su Rai1 lo show Il Cantante Mascherato. La quarta edizione del programma che tiene incollati gli spettatori alla tv, infatti, debutterà in prima serata il prossimo 18 marzo. Nei giorni scorsi, Milly Carlucci, la conduttrice del programma, ha iniziato a svelare i personaggi in gara. Dopo l'annuncio di alcuni animali, la padrona di casa ha mostrato un bozzetto raffigurante un costume 'astratto': "Parlando di una maschera… diciamo, potenzialmente femminile, ma non vi dovete mai dimenticare che sotto una maschera femminile poi alla fine potrebbe esserci un uomo! Quindi chi lo può dire… Però diciamo, il nome della maschera e femminile perché… è una Rosa Rossa!" Una maschera potenzialmente femminile ma… non fatevi ingannare dal nome!Vi presentiamo “Rosa ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 marzo 2023) Sta per tornare in prima serata su Rai1 lo show Il. La quarta edizione del programma che tiene incollati gli spettatori alla tv, infatti, debutterà in prima serata il prossimo 18 marzo. Nei giorni scorsi, Milly Carlucci, la conduttrice del programma, ha iniziato a svelare i personaggi in gara. Dopo l'annuncio di alcuni animali, la padrona di casa ha mostrato un bozzetto raffigurante un costume 'astratto': "Parlando di una maschera… diciamo, potenzialmente femminile, ma non vi dovete mai dimenticare che sotto una maschera femminile poi alla fine potrebbe esserci un uomo! Quindi chi lo può dire… Però diciamo, il nome della maschera e femminile perché… è una!" Una maschera potenzialmente femminile ma… non fatevi ingannare dal nome!Vi presentiamo “...

