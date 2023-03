Chi è Nikita Pelizon? Età | altezza e Instagram

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera la Casa dovrà affrontare un'importante eliminazione: chi tra Antonella, Antonino, Micol e Nikita sarà f… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Edoardo, Micol, Murgia, Nikita, Oriana e… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Antonino, Nikita e Micol. #GFVIP - lorisz841 : RT @EricaLobby: @PinaEnna @lorisz841 “pareri altrui” che guarda caso, Ogni Nikiterz Ha, ogni volta che ci sono i LuVana di mezzo. Non sono… - Gianni_gian13 : RT @per_il_pallone: #Tavassi è entrato al #gfvip per vincere e sapendo già chi era forte. Ha subito attaccato e messo contro Nikita e Ciupi… -

lo meriterebbe Lo meritavo io, ma ormai è andata così Non è tutto, poiché l'ex Vippone ha anche commentato i percorsi di altre due concorrenti molto valide, ovveroPelizon e Oriana ...Secondo Salatino sia Oriana chemeriterebbero la finale per il loro percorso. Nel corso dell'... Ma egli non ha ancora sceltodovrebbe diventare la sua fidanzata, se Alice o Carola. Anche per ...... Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello ePelizon.uscirà Vi ricordo che nel corso dei mesi sono stati già svelati tre biglietti di ritorno (li avevano rispettivamente ...

Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Tavassi, Antonella, Sarah e Donnamaria Sondaggi e percentuali Il Corriere della Città

In un'intervista l'ex concorrente del GFVip 7 ha ipotizzato chi potrebbe vincere il gioco, poi ha commentato la situazione fra Donnamaria e Fiordelisi ...Eliminato Grande Fratello Vip del 2 marzo: Antonella Fiordelisi, Tavassi, Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello, sondaggi.