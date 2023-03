Chi è la fidanzata di Elly Schlein? La misteriosa fiamma della segretaria del Pd (Di giovedì 2 marzo 2023) Chi è la fidanzata di Elly Schlein? E’ questo il vero mistero che avvolge la nuova segretaria del PD, di cui in questi giorni si è detto e si è scritto molto. Come noto, Schlein ha fatto coming out riguardo il suo orientamento sessuale e ha anche dichiarato di essere fidanzata, ma l’identità della sua ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Chi è ladi? E’ questo il vero mistero che avvolge la nuovadel PD, di cui in questi giorni si è detto e si è scritto molto. Come noto,ha fatto coming out riguardo il suo orientamento sessuale e ha anche dichiarato di essere, ma l’identitàsua ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bruna_al_mare : @CopyLoveTrash EDOD. STÀ BENE CON CHI GLI DÀ SEMPRE LA RAGIONE QUINDI TAVASSI È IL SECONDO MALE X LUI IL PRIMO È SO… - Bruna_al_mare : @Italian_Refugee @_soleilandia_ SI NON SÒ CHI É EDOD. QUANDO INSULTA PESANTEM UNA RAGAZZA PURE FIDANZATA E POI VEDO… - infoitcultura : Mary Austin, età, vita privata e carriera. Chi è la fidanzata storica di Freddie Mercury? Stasera in tv Bohemian Rh… - Emanuel07281346 : @liberaaaaaaF Come concorrente ? Perché cosa ha dato ?! Oltre che offendere la fidanzata e fare il porco cosa ha da… - elisabettagarg8 : @plantcocos Devo dirtela tutta ? Non capisco chi si indigna e chi dice che Daniele si incazza va bhe che si incazza… -