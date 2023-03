Chi ama rischia meno le abbuffate? Uno studio prova a spiegare il perché

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si pensa spesso. Quanto una persona è profondamente innamorata, e riamata, con le farfalle che svolazzano nello stomaco non appena vede il suo lui/lei, tende a prestareattenzione al cibo. Un po’ come se in modo del tutto inconscio si facesse una scelta: da un lato c’è il bisogno di nutrirsi, dall’altro quello di avere una vita di coppia felice. Ebbene, ora una ricerca sperimentalea svelare i segreti di queste situazioni, sicuramente molto curiose ed interessanti. Lo, coordinato dagli esperti di Neuroscienze dell’Università di Colonia e pubblicato su Cell Metabolism, spiega quanto avviene nei topi. In caso di appetito, quindi di non vera e propria fame, tendono a scegliere la liaison amorosa. Ma se hanno molta fame e sete tendono a dare la precedenza al bisogno di riempire lo stomaco. Questi meccanismi, stando alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Mentana: “Chi parla della cessione di Brozovic va compatito. Non ama né l’Inter né il cacio” - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? 'Il cielo dedica l’alba a chi spera e il tramonto a chi ama. E noi? Noi siamo sognatori' (An… - realvarriale : Una perfetta macchina da gol @sscnapoli dominante pure con @EmpoliFC che aveva messo in difficoltà le big.… - viviconcoerenza : Io voglio abbracciarla e dirle che noi la amiamo esattamente com'è, dolcex spesso ingenua perché fin troppo genuina… - Maryjun76 : RT @Maryjun76: #gfvip La coppia Antonella Edo non esiste più dal momento che manca il rispetto, mancano quindi le fondamenta,senza quello c… -

È ecologista egli alberi ma di più i broccoletti: su questo ci intendiamo anche se le ... Non posso invidiareè meglio, più fortunato, di me. Lei va in bici mentre io, oltre che alla Legnano , ...Una serie di incontri realizzati in collaborazione con l'Associazione Lumen, proposti a genitori, a insegnanti, a educatori e ala letteratura per ragazzi. S'inizia giovedì 9 marzo alle ore ...Hue Dihn, 27 anni, nata in Vietnam, ha il 'progettone', comedefinirlo, di nobilitare la ...sarà il dodicesimo MasterChef italiano ...

Questa PS5 «farà canestro» con chi ama le edizioni limitate Spaziogames.it

Pamela Camassa è una modella e showgirl conosciuta per aver preso parte a diversi programmi sia su Mediaset che sulla Rai. E’ fidanzata con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island e non sol ...Carinzia weekend lungo tra villaggi slow food, terme e bellissime piste da sci. Per imparare l'arte del relax e del buon vivere ...