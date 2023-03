Chelsea-Leeds (sabato 04 marzo 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 2 marzo 2023) Se si dovesse credere a certe notizie, il futuro di Graham Potter come allenatore del Chelsea dipenderebbe dall’esito delle prossime due partite, questa contro il Leeds United e poi quella di Champions League contro Borussia Dortmund, nella quale i Blues dovranno cercare di recuperare l’1-0 subito in Germania. I londinesi hanno perso le ultime tre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 2 marzo 2023) Se si dovesse credere a certe notizie, il futuro di Graham Potter come allenatore deldipenderebbe dall’esito delle prossime due partite, questa contro ilUnited e poi quella di Champions League contro Borussia Dortmund, nella quale i Blues dovranno cercare di recuperare l’1-0 subito in Germania. I londinesi hanno perso le ultime tre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Chelsea-Leeds (sabato 04 marzo 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici - ilragazzotopo : @Luca100celleASR @FABI0TRP2punt0 Sabato so talmente povero che sto in hospitality a vedemme Chelsea Leeds - daveinmotion_ : piccola parentesi sulla questione Potter-Chelsea: situazione davvero improponibile, ha grandi colpe (da condividere… - angelinis21 : RT @gxmonte11: Qualcuno sa come recuperare biglietti per Chelsea Leeds sabato pomeriggio senza spendere un’esagerazione? - AWAuser_ : RT @gxmonte11: Qualcuno sa come recuperare biglietti per Chelsea Leeds sabato pomeriggio senza spendere un’esagerazione? -