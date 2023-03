Chelsea | ag Sterling | «Non è insoddisfatto | sul futuro…»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Chelsea: parla l’agente di #Sterling - MCalcioNews : Clamoroso Sterling, arriva in Italia: una big lo compra dal Chelsea - LeBombeDiVlad : ?? Il #Chelsea potrebbe sacrificare #Sterling ?????????????? Su di lui un altro club di #PremierLeague ???? #LBDV… - FPLItalia : CHELSEA È un 4-2-3-1 quello dei Blues con Sterling (17) che si alza molto quasi ad agire da prima punta con JoaoFel… - Danielbluesman : Io proverei un qualcosa del genere. Sterling ha dimostrato bene nella scorsa partita. Direi anche di rinforzare il… -

Commenta per primo Raheemnon sta attraversando un bel periodo a Stamford Bridge . Il suo ruolo è sempre più ai margini della squadra e la possibilità di lasciare ilè molto più di una semplice idea. Secondo ...(4 - 2 - 3 - 1): Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Loftus - Cheek, Enzo Fernandez; Ziyech, Joao Felix,; Havertz. Tottenham -, il pronostico marcatori Nei match ...(4 - 2 - 3 - 1): Kepa; James, Thiago Silva, Badiashile, Chilwell; Kovacic, Enzo Fernandez; Mudryk, Joao Felix,; ...

Ag. Sterling: "Mai stato insoddisfatto del Chelsea, non se ne andrà l'estate prossima" TUTTO mercato WEB

Former Aston Villa ace Gabriel Agbonlahor has concerns about Chelsea record signing Enzo Fernandez.The midfielder, who arrived on deadline day in January from B ...Provided by Metro Darren Bent says Arsenal’s front-three are playing better than Raheem Sterling (Picture: Sky Sports) Chelsea forward Raheem Sterling has been told he wouldn ...