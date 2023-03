Che rischi si corrono ad avere patente e carta d'identità sullo smartphone? (Di giovedì 2 marzo 2023) La vecchia patente di carta o di plastica potrebbe essere soltanto un lontano ricordo se la proposta della Commissione Europea dovesse andare in porto. Per tagliare i costi e facilitare la vita agli utenti, l’Europa sta pensando di abbandonare il documento come l’abbiamo conosciuta fino ad ora per dare vita a una nuova patente digitale, disponibile sullo smartphone e valida in tutta Europa. L’esecutivo guidato da Ursula Von Der Leyen vorrebbe un unico documento con regole comuni nell’intera Unione, rivoluzionando l’attuale normativa degli Stati membri e spingendo al massimo sulla digitalizzazione. Ma soprattutto, si spingerebbe a fare pratica fin dai 17 anni, se accompagnati da un guidatore esperto, abbassando la soglia limite per il conseguimento della patente anche prima del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 2 marzo 2023) La vecchiadio di plastica potrebbe essere soltanto un lontano ricordo se la proposta della Commissione Europea dovesse andare in porto. Per tagliare i costi e facilitare la vita agli utenti, l’Europa sta pensando di abbandonare il documento come l’abbiamo conosciuta fino ad ora per dare vita a una nuovadigitale, disponibilee valida in tutta Europa. L’esecutivo guidato da Ursula Von Der Leyen vorrebbe un unico documento con regole comuni nell’intera Unione, rivoluzionando l’attuale normativa degli Stati membri e spingendo al massimo sulla digitalizzazione. Ma soprattutto, si spingerebbe a fare pratica fin dai 17 anni, se accompagnati da un guidatore esperto, abbassando la soglia limite per il conseguimento dellaanche prima del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “In 20 anni non ho mai visto una quotata che non recepisce i rilievi di una società di revisione”. Dopo #Marilungo… - borghi_claudio : @Lucamarty @Aquilonian23 @84enigma84 Io quelle regole come è noto le brucerei. C'è sempre depositata la mia propost… - MarcoFattorini : Il presidente della Regione Calabria Occhiuto (Forza Italia) alla Stampa: «Se uno è davvero disperato parte senza p… - ruttodibosco : RT @durezzadelviver: Il regolamento sul price cap non ha avuto conseguenze non volute ma neppure quelle volute, dice il report. Se si foss… - AigetEnergia : RT @durezzadelviver: Il regolamento sul price cap non ha avuto conseguenze non volute ma neppure quelle volute, dice il report. Se si foss… -