Che fine ha fatto Fedez? Diserta la conferenza stampa e sparisce dai social (Di giovedì 2 marzo 2023) Continua il silenzio social di Fedez, salvo la polemica contro una giornalista che indagava sul suo passato, a caccia di scoop che destassero scalpore. In molti attendevano l’apparizione del rapper alla conferenza stampa di Lol 3, programma comico in streaming su Amazon Prime Video, che conduce insieme con Frank Matano. Nessuna traccia, però, del marito di Chiara Ferragni, il che non fa che alimentare ulteriormente le voci su un periodo post Sanremo 2023 decisamente complesso. Lol 3, Fedez assente alla presentazione Quando un personaggio famoso non prende parte a un evento lavorativo al quale era atteso, nella maggior parte dei casi viene fornita una motivazione ufficiale e, a volte, la sua presenza viene compensata da un contributo video registrato. Nel caso di Fedez, assente al ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 marzo 2023) Continua il silenziodi, salvo la polemica contro una giornalista che indagava sul suo passato, a caccia di scoop che destassero scalpore. In molti attendevano l’apparizione del rapper alladi Lol 3, programma comico in streaming su Amazon Prime Video, che conduce insieme con Frank Matano. Nessuna traccia, però, del marito di Chiara Ferragni, il che non fa che alimentare ulteriormente le voci su un periodo post Sanremo 2023 decisamente complesso. Lol 3,assente alla presentazione Quando un personaggio famoso non prende parte a un evento lavorativo al quale era atteso, nella maggior parte dei casi viene fornita una motivazione ufficiale e, a volte, la sua presenza viene compensata da un contributo video registrato. Nel caso di, assente al ...

