Che Dio ci aiuti | Harry Potter o Amori in corsa? La tv del 2 marzo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 marzo 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 2su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La donna senza sonno” e “Non era destino”. Nel primo, suor Teresa è risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia: al più presto parlerà con il bambino per avvertirlo che dovrà lasciare il convento. Dire la verità al bambino però si rivela più difficile del previsto ed Elia trova conforto tra le braccia di Sara. Cate intanto è su di giri per un invito di Giuseppe, ma la serata non va come si aspetta… Nel secondo, suor Teresa cerca la famiglia giusta a cui affidare Elia, ma il suo rapporto con il nipote è sempre più stretto e si rende conto che è difficile lasciarlo andare. Emiliano, nel frattempo, inizia a frequentare la sua ex-paziente Corinna e Sara, presa dalla gelosia, elabora un piano. Azzurra ...