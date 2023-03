Che Dio ci aiuti 7, trama episodi nona puntata: anticipazioni giovedì 9 marzo 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Che Dio ci aiuti 7, cosa vedremo nella prossima puntata? E’ questa la domanda che tutti si fanno dopo la messa in onda degli ultimi episodi giovedì sera, 9 marzo. Tra sette giorni allora le vicende del convento proseguiranno e c’è attesa per capire come. Quale sarà la trama dei nuovi episodi? Scopriamolo insieme dando uno sguardo a tutte le anticipazioni. Cosa è successo nell’ultima puntata della serie con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci Due gli episodi trasmessi il 2 marzo: il numero 15 dal titolo “La donna senza sonno” e il numero 16 “Non era destino“. Suor Teresa si è mostrata risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia ma dire la verità al bambino si è rivelato più difficile del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Che Dio ci7, cosa vedremo nella prossima? E’ questa la domanda che tutti si fanno dopo la messa in onda degli ultimisera, 9. Tra sette giorni allora le vicende del convento proseguiranno e c’è attesa per capire come. Quale sarà ladei nuovi? Scopriamolo insieme dando uno sguardo a tutte le. Cosa è successo nell’ultimadella serie con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci Due glitrasmessi il 2: il numero 15 dal titolo “La donna senza sonno” e il numero 16 “Non era destino“. Suor Teresa si è mostrata risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia ma dire la verità al bambino si è rivelato più difficile del ...

