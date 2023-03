Che Dio Ci Aiuti 7: trama e anticipazioni 2 marzo 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Che Dio Ci Aiuti 7 torna stasera in tv giovedì 2 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesca Chillemi. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci Aiuti 7 – episodio 15 La donna senza sonno. Suor Teresa cerca una famiglia per Elia. Intanto Cate è felice per l’invito di Giuseppe. Ludovica nonostante Ettore, continua la sua battaglia. Emiliano è alle prese con una nuova paziente. Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 16 Non era destino. Suor Teresa capisce che è molto legata ad Elia. Una frequentazione fa ingelosire Sara e Azzurra la spinge ad essere sincera con Emiliano. In convento entra un seminarista ex-pugile, Enrico. Che Dio ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Che Dio Ci7 torna stasera in tv giovedì 2in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesca Chillemi. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci7 – episodio 15 La donna senza sonno. Suor Teresa cerca una famiglia per Elia. Intanto Cate è felice per l’invito di Giuseppe. Ludovica nonostante Ettore, continua la sua battaglia. Emiliano è alle prese con una nuova paziente. Che Dio Ci7 seconda puntata – episodio 16 Non era destino. Suor Teresa capisce che è molto legata ad Elia. Una frequentazione fa ingelosire Sara e Azzurra la spinge ad essere sincera con Emiliano. In convento entra un seminarista ex-pugile, Enrico. Che Dio ...

