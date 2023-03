Che Dio ci aiuti 7, trama dell'ottava puntata, stasera su Rai1 (Di giovedì 2 marzo 2023) stasera su Rai1 alle 21:25 Che Dio ci aiuti 7 torna con l'ottava puntata: ecco le trame degli episodi che vedremo stasera 2 marzo su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono il quindicesimo e il sedicesimo. La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco la trama di La donna senza sonno e Non era destino. Cosa Vedremo stasera Episodio 15: La donna senza sonno Suor Teresa è risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia: al più presto parlerà con il bambino per avvertirlo che dovrà lasciare il convento. Dire la verità … Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023)sualle 21:25 Che Dio ci7 torna con l': ecco le trame degli episodi che vedremo2 marzo su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in ondasono il quindicesimo e il sedicesimo. La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco ladi La donna senza sonno e Non era destino. Cosa VedremoEpisodio 15: La donna senza sonno Suor Teresa è risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia: al più presto parlerà con il bambino per avvertirlo che dovrà lasciare il convento. Dire la verità …

