Che Dio Ci Aiuti 7: anticipazioni nona puntata di giovedì 9 marzo 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi anticipazioni nona puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 7×17 - Sempre con te – Suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali, Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento, ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovare l’uomo che potrebbe scagionare sua madre. Sara cerca di rendersi utile per aiutare Cate, ma nel farlo mette Emiliano nei guai. Nel mentre, Suor Costanza torna in convento per visitare Azzurra e incontra un suo amico d’infanzia, Umberto, che la porta a rivivere un evento del suo passato. 7×18 – La forma dell’amore – Elia incontra la sua nuova famiglia e sembra essersi pacificato all’idea ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 2 marzo 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizidi Che Dio Ci7 7×17 - Sempre con te – Suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali, Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento, ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovare l’uomo che potrebbe scagionare sua madre. Sara cerca di rendersi utile per aiutare Cate, ma nel farlo mette Emiliano nei guai. Nel mentre, Suor Costanza torna in convento per visitare Azzurra e incontra un suo amico d’infanzia, Umberto, che la porta a rivivere un evento del suo passato. 7×18 – La forma dell’amore – Elia incontra la sua nuova famiglia e sembra essersi pacificato all’idea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : Nel Mese di #Marzo, la Chiesa celebra la Solennità San Giuseppe, che è anche il Custode celeste della #TerraSanta.… - RadioItalia : “La musica mi ha sempre connessa a qualcosa che va oltre ciò che posso comprendere. Chi canta prega due volte e cr… - Pontifex_it : Gesù ci insegna a respingere gli attacchi del diavolo, che, come dice il suo nome, vuole mettere divisione, in noi,… - Chiara67524762 : @Marina31297272 Che Dio ti benedica ?? - zaccog : RT @ayurbea: Negli ultimi 2 gg intorno a me si presentano una serie di 'nessuna correlazione' sia in ambito circolatorio che oncologico Rin… -