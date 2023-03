Charlize Theron e la top Elsa Hosk che imitano Ferragni, cioè tagliano corto. Dalle sfilate parigine, è caschetto mania (Di giovedì 2 marzo 2023) È Parigi l’ultima città coinvolta nella Fashion Week (dal 27 febbraio al 7 marzo) e anche fuori dalla passerella si possono individuare quelle che saranno le prossime tendenze beauty e capelli. Sono infatti le invitate a catalizzare l’attenzione prima dello show. Grande ritorno del rossetto: Dalle ombré lips di Chiara Ferragni da Dior alle labbra extra dark della modella Adwoa Aboah da Saint Laurent. Focus però sul trucco occhi che, per la prossima stagione, riporta in auge la tendenze del reverse smokey eyes, parola di Dua Lipa. PFW AI 23/24: i beauty look delle ospiti guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 marzo 2023) È Parigi l’ultima città coinvolta nella Fashion Week (dal 27 febbraio al 7 marzo) e anche fuori dalla passerella si possono individuare quelle che saranno le prossime tendenze beauty e capelli. Sono infatti le invitate a catalizzare l’attenzione prima dello show. Grande ritorno del rossetto:ombré lips di Chiarada Dior alle labbra extra dark della modella Adwoa Aboah da Saint Laurent. Focus però sul trucco occhi che, per la prossima stagione, riporta in auge la tendenze del reverse smokey eyes, parola di Dua Lipa. PFW AI 23/24: i beauty look delle ospiti guarda le foto ...

